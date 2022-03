Milan, quale futuro per Mirante? Maldini prepara il rinnovo al terzo portiere rossonero

Antonio Mirante potrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. Il portiere, arrivato ad ottobre dopo l’infortunio al polso di Maignan, ha il contratto in scadenza a fine stagione ma all’interno è presente un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Nonostante gli zero minuti accumulati finora, Maldini e la società sono propensi a confermarlo anche per la prossima stagione come terzo portiere. Il fattore liste in questo caso può essere determinante: Mirante sarà uno dei 4 calciatori formati in un vivaio italiano.