Milan, Gabbia fissa il rientro in campo dall'infortunio

È pronto a tornare in campo Matteo Gabbia che ha messo nel mirino questa partita dopo la sosta

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è finalmente pronto a tornare in campo. Dopo lo stop avuto prima della sfida contro il Napoli, il difensore ex Villarreal sta facendo il conto alla rovescia per rientrare in condizione.

Secondo il Corriere dello Sport, il match-winner del derby sta sfruttando al massimo questa sosta per lavorare a Milanello in vista della grande sfida contro la Juventus, gara a cui sta puntando. Il match si giocherà a San Siro sabato 23 novembre alle ore 18:00.