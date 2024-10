Milan, quando torna Gabbia? Ecco la possibile data per il rientro

Milan, ecco quando potrebbe tornare in campo Matteo Gabbia: il difensore è alle prese con un infortunio al polpaccio

Come appreso dalla redazione di Milannews24.com, Matteo Gabbia, difensore del Milan infortunatosi al polpaccio, effettuerà la prossima settimana degli esami più approfonditi.

Nel caso in cui si dovesse trattare di un sovraccarico allora lo stop non sarà lungo, in caso di una lesione, anche piccola, i tempi si dilateranno inevitabilmente. L’obiettivo è quello di riaverlo prima della fine di questo ciclo di partite, indicativamente tra Real Madrid e Cagliari.