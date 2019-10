Milan, Ibra riapre alla suggestione: a gennaio possibile tentativo

Milan, il messaggio che arriva da Ibra apre ad un’affascinante suggestione: lo svedese vuole l’Italia e il Milan sta alla finestra

Questa mattina La Gazzetta dello Sport pubblicherà un’intervista a Zlatan Ibrahimovic ma già nella serata di ieri una piccola anticipazione ha fatto il giro del web. L’attaccante svedese si è infatti lasciato andare ad un messaggio nostalgico nei confronti dell’Italia: «Mi mancate».

A dire il vero non è la prima volta, nel corso di queste ultime settimane, che Ibra ribadisce il proprio amore per il Bel Paese e la Serie A. Poche sono tuttavia le squadre che al momento possono affascinarlo: l’Inter è una di queste mentre la Fiorentina ieri con Pradé si è tirata fuori dalla corsa. E il Milan? I rossoneri restano alla finestra consapevoli che per arrivare al quarto posto a gennaio servirà un grande nome.