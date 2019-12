Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Milan: «Torno in una città che amo»

Ai canali ufficiali del club, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore rossonero. Ecco cosa ha detto lo svedese sul suo ritorno a Milano.

«Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi»