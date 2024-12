Milan, Ibrahimovic: «Credo in questo progetto e vi spiego perché»

Ibrahimovic è intervenuto per parlare della situazione in casa rossonera e del progetto del club

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Uefa dove ha approfondito alcuni temi come pre esempio la situazione in casa rossonera e la prossima gara europea contro la Stella Rossa.

PROGETTO MILAN – «Credo nel progetto e credo in ciò che il Milan rappresenta. Ritengo di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e la stessa della proprietà, perché anche loro vogliono fare cose straordinarie. Loro puntano a fare la storia, a vincere, e quando si tratta di vincere, è lì che sento di essere vivo perché anche io voglio vincere. Faccio di tutto per vincere e non mi arrendo finché non ci riesco»

AMORE PER IL MILAN – «Ho giocato in molti grandi squadre ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte. La prima volta che ho giocato al Milan, mi hanno dato molta felicità. La seconda volta mi hanno dato amore, e adesso sono io a voler dare qualcosa a loro».