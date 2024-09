Milan, INFORTUNIO Bennacer: il comunicato UFFICIALE, svelati i TEMPI di RECUPERO

Il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Ismael Bennacer del Milan. Tutti i dettagli

Con un comunicato ufficiale il Milan ha reso noti i tempi di recupero di Ismael Bennacer dopo l’operazione al polpaccio effettuata in Finlandia per l’infortunio rimediato in nazionale. Il rientro è fissato per l’inizio del 2025.

COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi».