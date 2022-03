Infortunio Brahim Diaz: il 10 rossonero in dubbio per il Cagliari. Il trequartista spagnolo sarà valutato oggi

Brahim Diaz è in dubbio per la sfida contro il Cagliari di domani. E’ lo stesso Pioli a confermarlo in conferenza.

Lo spagnolo ha subito un colpo e ad oggi è in forte dubbio per la partita di domani. Il numero dieci sarà valutato per capire se potrà rientrare trai convocati.