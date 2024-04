Milan Inter, la definitiva condanna di Pioli

La sconfitta nel derby del Milan è la condanna definitiva per Stefano Pioli: i voti del tecnico rossonero dopo il ko

La sconfitta nel derby, la sesta consecutiva per il Milan, suona come condanna definitiva per Stefano Pioli. É quanto emerge, con diverse gradazioni, dai giudizi della carta stampata oggi.

CORRIERE DELLO SPORT – voto 5: «Dopo 18 minuti si trova già sotto. I cambi tattici sono serviti a poco, non riesce mai a trovare contromisure nel derby. Il suo ciclo al Milan finisce nel peggiore dei modi».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5: «Leao 9 non funziona, Inzaghi si mette dietro e gli turba i piani: un tempo a palleggiare, 20′ a subire, poi la reazione. Decimo derby perso: sì, è un incubo».

CORRIERE DELLA SERA – voto 4,5: «Giù il sipario, l’ultimo derby è un fiasco come i precedenti cinque. Uno 0-6 che gli resterà incollato come un’etichetta. Anche stavolta perde il duello tattico con Inzaghi. Per quello che ha dato al Milan, metitava un finale diverso. Ma così è il calcio».