Milan Juventus, le condizioni di Nico Gonzalez: le ultime

Ormai fuori da più di un mese, in casa Juventus preoccupano le condizioni di Nico Gonzalez

Tra gli acquisti più importanti dell’ultima sessione di mercato, la Juventus non è ancora riuscita a godersi Nico Gonzalez se non per qualche settimana. Il giocatore infatti è ancora ai box per infortunio e difficilmente ci sarà per la gara contro il Milan.

A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come l’ex Fiorentina non è ancora al meglio e quindi molto difficilmente riuscirà ad esserci anche solo nella lista dei convocati di Thiago Motta.