Milan, altro colpo in questa sessione di calciomercato per i rossoneri che questa mattina hanno accolto Simone Kjaer

Tutto fatto in casa Milan per l’arrivo di Simone Kjaer dall’Atalanta. Il calciatore è arrivato questa mattina a Milano per svolgere le visite mediche alla clinica La Madonnina.

Kjaer è arrivato dai bergamaschi che solo questa estate lo avevano acquistato dal Siviglia, la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.