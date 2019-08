Milan, l’Atletico dopo Correa si mette di traverso anche per Everton

Dopo Correa l’Atletico ostacola il Milan anche per Everton: si complicano le ultime ore di calciomercato di Boban e Maldini

Si complica sempre di più il calciomercato del Milan in vista di questi ultimi tre giorni di trattative. Nei giorni scorsi l’Atletico Madrid ha infatti mantenuto invariate le proprie pretese per Angel Correa rispedendo al mittente l’offerta (adeguata) del Milan di 40 milioni più il 30% della futura rivendita del calciatore argentino complicando, di fatto, l’intero affare.

Oltre al piatto principale però i colchoneros hanno avvelenato anche la seconda portata presentandosi in casa del Gremio con 45 milioni di euro per arrivare a Everton, altro obiettivo della società rossonera. Ora per Maldini e Boban le cose sembrano mettersi male: quali saranno le prossime mosse per rialzare il morale dei tifosi rossoneri dopo Udine?