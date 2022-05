Milan Leao, fa gola a tutti: ora anche il City si mette in lista per il portoghese

Leoa fa gola a tutti dopo la grande stagione con il Milan: dopo Psg e Real anche il City sulle tracce del portoghese

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Leao con il Milan. Alle prese con il rinnovo con i rossoneri, che dopo l’ultima stagione potrebbero anche alzare la precedente offerta di 4.5 milioni a stagione, devono fare i conti con le big d’Europa.

Il portoghese è messo nel mirino da Psg, Real e ora anche il City si è aggiunto alla lista. La clausola da 150 milioni non spaventa, anche se mantiene il Milan in una situazione di tranquillità, almeno per il momento.