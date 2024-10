Milan, Leao e la maglia da titolare perduta

Rafael Leao rincorre la possibilità di scendere in campo dal primo minuto nell’attesissimo match contro il Napoli

Abituato a giocare titolare sempre e comunque negli ultimi anni, Rafael Leao ha imparato a conoscere meglio la panchina da quando Fonseca è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri, sia per motivi comportamentali che tecnico-tattici.

Il numero dieci del Milan sarebbe infatti finito in panchina nel match contro il Bologna, salvo poi non giocarsi per i fatti che conosciamo bene. Questo proietta il Milan sulla prossima partita contro il Napoli.

Il portoghese vuole esserci tutti i costi contro i partenopei in un San Siro pienissimo con 70mila tifosi attesi, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il lusitano ha due giorni di tempo per convincere Fonseca a schierarlo dal primo minuto.

Per ora la stagione di Leao non è stata esaltante considerando le 10 presenze, 7 in Serie A e 3 in Champions League, condite da un solo gol contro la Lazio da subentrato e tre assist in campionato.