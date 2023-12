Milan, Leao: «Ora siamo in Europa League e vogliamo vincerla»

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, si è espresso così dopo il match vinto dai rossoneri contro il Newcastle: ecco cosa ha detto

Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine di Newcastle Milan, Rafael Leao ha raccontato così le proprie emozioni.

SENSAZIONI – «Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Aspettavamo la vittoria del Dortmund ma loro hanno pareggiato, adesso siamo in Europa League, una competizione che il Milan non ha ancora vinto e che vogliamo vincere».

PARTITA CHE DA CONSAPEVOLEZZA – «È stato un nostro obiettivo, il mister ci aveva detto che il Newcastle non aveva mai perso. Siamo felici, abbiamo battuto una squadra forte, con tifosi che spingevano per tutta la partita. Anche noi vogliamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno aiutati a vincere. Un po’ di rimpianti però felici perché continuiamo in Europa. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la squadra che siamo, non dal punto di vista tecnico ma da quello della fame e della voglia di vincere. Anche sul primo gol, ci abbiamo creduto fino alla fine per questo risultato».

