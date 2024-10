Milan, Leao verso la panchina: ecco chi giocherà al suo posto

Il Milan sfida l’Udinese in questo turno di campionato che vedrà il portoghese partire dalla panchina

Si avvicina la sfida tra Milan e Udinese, un match che al rientro dalla sosta Nazionali potrebbe dire molto dal punto di vista tecnico ma anche mentale delle due formazioni. Secondo Sky Sport, ci sono già delle novità importanti.

Infatti molto probabilmente non giocherà Rafael Leao per motivi dovuti ai tanti impegni nelle prossime settimane. Al suo posto ci sarà Noah Okafor con lo svizzero che dovrà sfruttare questa occasione.

Non è la prima volta che il portoghese ex Lille parte dalla panchina, a dimostrazione di come Fonseca non si faccia problemi a far sedere anche i giocatori più rappresentativi.

Naturalmente, nel caso dovesse davvero essere fuori dagli undici titolari, è molto probabile d’altro canto un suo impiego dalla panchina e dunque a gara in corso.

La menta va subito a quella sfida dei rossoneri contro la Lazio dove proprio Leao era partito tra le riserve e una volta entrato in campo in poco tempo si era subito iscritto alla gara con un gol.