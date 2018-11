Il direttore sportivo del Milan Leonardo avrebbe avviato i contatti per Fabregas, in scadenza a giugno. Occhi anche su Cahill e Christensen

Il Milan si sta muovendo con convinzione per il mercato di gennaio. Detto dell’ormai sempre più probabile arrivo di Zlatan Ibrahimovic, gli occhi della dirigenza rossonera sono puntati sul Chelsea. Nei giorni scorsi era emerso l’interessamento verso i blues Cesc Fabregas e Andreas Christensen, ormai ai margini del progetto Sarri.

Proprio in queste ultime ore, arriva la conferma di contatti avviati tra il d.s. Leonardo e il braccio destro di Roman Abramovic, Marina Granovskaia. Il brasiliano avrebbe sondato la possibilità di far partire il centrocampista spagnolo ad una cifra di favore nella sessione invernale, vista la scadenza di contratto dell’ex Barcellona a giugno. In più si sarebbe fatto il nome di Gary Cahill per la difesa, anche lui poco utilizzato dal tecnico ex Napoli. Una situazione sempre più in divenire, ma l’asse Milano-Londra è sempre più caldo.