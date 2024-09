Milan, LIKE di Leao tra le POLEMICHE: ecco la FOTO del POST

Il giorno dopo la sconfitta in Champions League, Leao torna a far parlare di sé con un like ad un post

Leao è sicuramente uno dei più criticati in casa Milan. Ci si aspetta sempre tanto dal portoghese viste le sue indubbie qualità, ma questa volta non sono solo le prestazioni negative a far finire il giocatore al centro delle polemiche.

Gira infatti uno screen di un post su Instagram che critica sia Fonseca sia Ibrahimovic con il like proprio di Leao. C’è chi dice che è stato messo solamente perché nella foto in questione c’è Tonali, ex compagno di squadre e amico di Leao, ma c’è chi invece critica l’utilizzo dei social del lusitano.