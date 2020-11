Milan, Maldini: «Devo guadagnarmi il rispetto come dirigente»

Paolo Maldini ha parlato della sua nuova vita da dirigente del Milan

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ai microfoni di Radio 105 ha raccontato la sua vita in rossonero dietro la scrivania.

DIRIGENTE – «Mi porto dietro un sacco di storia e di rispetto. Ora mi devo guadagnare un altro tipo di rispetto, ma sempre attinente allo sport e al Milan. Mi appassiona. Considerare il calciatore come lavoratore è difficile. Ma anche da dirigente sei partecipe alle gioie e alle sofferenze della squadra. L’inserimento non è facile, ci vuole tempo e purtroppo viviamo in una società frenetica. Non ho mai avuto paura però di provarci».

MILAN – «Come in tutte le magie c’è un segreto, che non scopriremo mai. C’è tanto lavoro dietro e c’è un’idea di gioco e della proprietà, con una squadra economicamente sostenibile e se possibile autofinanziabile. Il Coronavirus? Non ci ha aiutato. Al di là di questo, faccio sempre le cose con la mentalità milanista: ovvero quella di dare spettacolo e gioia ai tifosi».