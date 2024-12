Milan, Marinozzi: «Allegri? Molto meglio di Fonseca»

Il giornalista ha parlato del possibile passo in avanti che farebbe in panchina il Milan con questa scelta

Andrea Marinozzi ha commentato su Sky Sport il possibile ritorno di Allegri al Milan, situazione molto chiacchierata vista la posizione di panchina traballante da parte di Paulo Fonseca.

ALLEGRI MILAN – «Solo un disastro porterebbe all’addio di Fonseca. Allegri sarebbe un salto di qualità rispetto a Fonseca. Sarebbe una virata forte rispetto anche alle parole estive di Ibrahimovic che spiegava di aver scelto Fonseca e non Conte per necessità di un allenatore diverso rispetto ad un manager come Conte o come Allegri. Un altro problema è l’ingaggio: l’ultimo Allegri (alla Juve ndr) percevipiva 3 volte l’ingaggio di Fonseca».