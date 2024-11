Milan, Moncada rivela: «Volevamo Thuram, era nella lista»

Moncada è intervenuto su vari temi riguardanti il Milan tra cui Rafa Leao, il mancato arrivo di Thuram e via dicendo

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Milannews.it di diverse tematiche rossonere. Ecco le sue parole che riguardano anche un attuale giocatore dell’Inter ovvero Thuram.

LEAO E GLI ALTRI OBIETTIVI IN ATTACCO – «Abbiamo fatto una shortlist, c’era bisogno di prendere un nuovo esterno sinistro. C’erano bei nomi (ride, ndr). C’era Leao, c’era Malen, c’era Marcus Thuram che era al Guingamp… C’era questo tipo di profilo, fisico. Oggi Leao, Malen e Thuram giocano a livelli alti e stanno facendo bene. Ma quattro-cinque anni fa non era così scontato. Leao giocava al Lille e aveva fatto solo sei mesi da titolare e l’abbiamo portato a Milano. Non è facile… In generale si è sempre molto duri con i giocatori ma per me bisogna lasciargli sempre un po’ di tempo».