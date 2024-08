Trofeo Berlusconi, il Milan batte il Monza e si aggiudica il trofeo

Milan Monza vede i rossoneri portare a casa il Trofeo Berlusconi: un 3-1 con la firma di Saelemaekers, Jovic e Reijnders

Finisce qui il Trofeo Berlusconi, con la vittoria del Milan ai danni del Monza in quel di San Siro: una vera e propria normale amministrazione. Ecco la cronaca della partita.

Milan Monza trofeo Berlusconi 3-1: la CRONACA

1′ Inizia il match

2′ Lancio di Adli per Morata, lo spagnolo può solo spizzare di testa senza impensierire troppo la difesa e Pizzignacco

4′ Clima un po’ surreale a San Siro, il Milan prova a fare la partita ma dagli spalti non si sente tanto tifo, la Curva è assente e si vede. Qualche timido applauso e un paio di cori contro l’Inter ma nulla più

7′ – Piccola botta al naso per Morata, con l’arbitro che ferma il gioco per qualche secondo. Dopo il cenno dell’attaccante si può proseguire

10′ GOL SAELEMAEKERS – si sblocca il match a San Siro, inserimento di Loftus Cheek in area, l’inglese appoggia di tacco per il belga che calcia, una carambolo fortunata sul tiro spiazza Pizzignacco che non può nulla per evitare il gol

14′ Il Milan controlla risultato e match con il possesso palla

16′ Occasione Leao – azione manovrata del Milan che muove la palla con precisione, riceve Saelemaekers che crossa in area pescando il portoghese. Tiro di testa fuori di poco

20′ Tanto possesso palla da parte del Milan che sta sfruttando soprattutto la corsia di destra per attaccare

21′ Problemi per Sensi dopo uno scontro di gioco entra Pessina

22′ Occasione Leao – Adli d’esterno lancia il contropiede di Leao che con la sua velocità punta l’area di rigore e calcia a giro, attento Pizzignacco. Sulla respinta fa fallo Morata

24′ Cooling break

27′ Azione manovrata del Milan con Calabria che prova l’assist per Morata, lo spagnolo si coordina in acrobazia ma colpisce male il pallone che però diventa buono per Leao che a sua volta prova un cross che si perde sul fondo

31′ Occasione Calabria – grande giocata del capitano rossonero che con un numero si libera in area di rigore avversaria e calcia al volo, prodezza di Pizzignacco che con i piedi evita il gol

33′ Gol Daniel Maldini – contropiede del Monza con Vignato che arriva sul fondo e offre all’ex rossonero che calcia di prima intenzione e batte Maignan

36′ Occasione Monza – altra azione di contropiede degli ospiti, ancora sulla fascia di Terracciano, Maric non riesce a deviare la conclusione in spaccata in porta

37′ Tiro Morata – lo spagnolo si libera con un buon dribbling e calcia dalla distanza, conclusione alta

42′ Dopo una buona fase del Monza prova a reagire il Milan a caccia del gol del nuovo vantaggio

45′ Insiste il Milan con il Monza chiuso nella sua metà campo +

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ GOL JOVIC – subito nuovo vantaggio Milan. Azione in velocità di Theo Hernandez che tira in porta, respinta corta di Pizzignacco sulla quale si fionda il nuovo numero 9 rossonero che segna il 2-1

50′ Occasione Okafor – azione di contropiede del Milan con Chukwueze che si destreggia al limite dell’area e poi offre allo svizzero che si libera e calcia, attento Pizzignacco

55′ CAPOLAVORO DI REIJNDERS PER IL TRIS – schema su calcio di punizione del Milan con Theo che di tacco libera la conclusione dalla lunga distanza dell’olandese, non può nulla Pizzignacco

62′ Problemi per Jimenez che si accascia a terra, dopo il soccorso dello staff del Milan è costretto ad uscire. Nervoso scaglia il parastinco a terra. Al suo posto entra Zeroli

65′ Tiro Liberali – azione di Chukwueze sulla destra, che libera la conclusione del numero 30, si distende e devia in angolo Pizzignacco

68′ Secondo cooling break della partita

73′ Ritmi più bassi da parte soprattutto del Milan

75′ Occasione Birindelli – il numero 19 del Monza riceve palla e punta l’area, tiro forte e ben piazzato, è attento Torriani che con il guantone devia in angolo

81′ Ritmi bassi con il Monza che comunque non molla e prova a cercare il gol per riaprire il match

83′ Tiro Dani Mota – l’attaccante del Monza riceve palla al limite dell’area, conclusione a giro bloccata a terra da Torriani

86′ Tiro Valoti – respinta corta di Theo Hernandez dopo un cross ne approfitta il numero 27 del Monza che si coordina e calcia al volo, conclusione abbondantemente fuori

90′ Finsce il secondo tempo, il Milan vince il trofeo Silvio Berlusconi