Okafor: «Tante opzioni, ma come si fa a non scegliere il Milan?»

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Transfermarkt dei suoi primi mesi in rossonero.

MILAN – «Sono arrivato in Italia con un piccolo infortunio, quindi inizialmente sono rimasto ad allenarmi lontano dalla squadra, che era in tournée negli Stati Uniti. Il Milan mi aveva già contattato dopo la partita di Champions League, quando gli feci gol nella fase a gironi 2022/23. Non si è riusciti a trovare un’intesa per il mercato invernale ma fortunatamente ci siamo riusciti l’estate scorsa. Avevo altre opzioni ma sono stato affascinato fin da subito dal Milan. Per me è un grande passo in avanti, non bisogna dimenticarlo ma ho grande fiducia in me stesso».

