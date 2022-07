Milan, Origi: «Grato per questa opportunità. Obiettivo seconda stella»

Il neo attaccante del Milan Origi ha parlato della sua nuova esperienza con la maglia rossonera

Divock Origi, neo attaccante del Milan, ai microfoni di DAZN ha parlato della sua nuova avventura in maglia rossonera.

MOMENTO – «A 27 anni sono nel pieno della mia carriera, penso di aver maturato la giusta esperienza. Ho vissuto tante esperienze, ho vinto molte cose e ho vinto parecchio. Sono grato per questa opportunità. Ho fame, voglia di crescere e migliorare, voglio massimizzare il mio potenziale. Sento di essere arrivato in un club che è molto affamato, molto ambizioso e che ha voglia di vincere come me. Vogliamo mostrarlo a tutti, ho buone sensazioni e sono pronto ed entusiasta di iniziare la nuova stagione».

MILAN – «Il Milan è una società con una grande storia ed esperienza e l’ho avvertito anche io quando ho giocato a Milano. Allo stadio c’era un clima bellissimo. I tifosi di tutte le generazioni vivono le stesse sensazioni di un calciatore. Sono tutte cose che ti aiutano a vincere le partite e a vincere i campionati. Qui ci sono tutti i presupposti per creare qualcosa di bello e per questo motivo non vedo l’ora di vivere questi momenti con i tifosi, la squadra e lo staff».

SECONDA STELLA – «Conquistare la seconda stella e quindi il 20° scudetto è l’obiettivo, è una delle prime cose che mi hanno detto Maldini e Massara. Mi hanno spiegato l’importanza di tutto questo. Faremo il possibile e ovviamente sarebbe un grande risultato. Sarà bello iniziare la stagione sapendo che potrai concorrere per conquistare il 20° titolo e la seconda stella».

