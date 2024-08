Milan, Pavlovic si PRESENTA: «Il mio nome significa QUESTO, mi ispiro a LUI»

Le parole di Strahinja Pavlović, nuovo difensore del Milan, nella sua presentazione in rossonero. Tutti i dettagli

Strahinja Pavlović si è presentato ai canali ufficiali del Milan.

SUL MIO NOME – «Strahinja significa ‘senza paura’. Mi piace il mio nome, mi descrive bene».

QUALE DIFENSORE ROSSONERO DEL PASSATO MNI HA ISPIRATO? – «Ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili».

IL NUMERO 31 COME STAM – «E’ una leggenda e sono felice di poter indossare il numero 31. Era il mio numero anche al Salisburgo, amo questo numero».