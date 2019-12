Milan, Perinetti: «Piatek, cambiare aria può esserti utile»

L’arrivo di Ibrahimovic compromette il futuro di Piatek al Milan: ecco il consiglio del dirigente sportivo Perinetti al polacco

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giorgio Perinetti ha parlato del futuro di Piatek dopo l’approdo di Ibrahimovic al Milan. Ecco le parole del dirigente.

«Cambiare aria può essergli utile. Poi c’è da dire che alcuni giocatori rendono meglio in delle realtà e non in altre. Ho sempre detto di Piatek che è un attaccante poco incline a giocare con la squadra e a calarsi negli schemi».