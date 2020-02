Milan, Pioli: «Abbiamo delle responsabilità, ma il rigore…»

Stefano Pioli analizza il pareggio maturato contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore del Milan a fine gara

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio maturato contro la Fiorentina.

LA GARA – «Le nostre responsabilità ci sono tutte, eravamo padroni del campo, non dovevamo essere superficiali. La partita non era finita, bisognava continuare a giocare con l’equilibrio e la compattezza, ci sono responsabilità ed è un peccato. La squadra stava bene in campo e meritava di vincere. Il rigore non c’era, Romagnoli ha toccato la palla, non capisco come non si possa utilizzare la tecnologia in una situazione del genere».

RIGORE – «Dalla panchina si vede che Romagnoli tocca la palla, davo per scontato che il VAR aiutasse l’arbitro a cambiare la situazione. Ci può stare che l’arbitro sbaglio, non che il VAR non corregga. Da qualche partita stanno succedendo episodi un po’ strani. Ci sono i nostri errori ma su questo non possiamo fare niente».