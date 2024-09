Milan, Pioli all'Al Nassr: ora è UFFICIALE

Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell’Al Nassr. Il club di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic accoglie l’ex Milan

Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell’Al Nassr. L’ex Milan, tecnico del 19esimo scudetto, ha firmato il proprio contratto con il club arabo che vanta in roba Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic tra gli altri.

Si tratta di un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 3 anni, uno stipendio incredibile a cui non avrebbe di certo potuto ambire rimanendo in Europa.