Milan, i rossoneri sono pronti a questa seconda parte della stagione è il tecnico Pioli ha parlato anche di Champions

Il Milan è pronto a ripartire e a scalare la classifica in questo 2020. Mister Pioli, nell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della Champions League.

«Ci vorrà tempo. In questi anni si è cambiato molto. È una squadra che ha ampi margini di crescita che può far bene già in questo campionato. Dobbiamo essere consapevoli della posizione difficile dalla quale stiamo ripartendo. Questa squadra dovrà essere migliorata con innesti importanti».