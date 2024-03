Milan, Pioli: «Futuro? É incerto per tutti, figuriamoci per me»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai rossoneri contro l’Empoli

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

RISPOSTE VERSO L’EUROPA LEAGUE – «Tutte le squadre nel ritorno avranno un passaggio fondamentale, non solo il Milan. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo creato tanto. Poi nel secondo tempo non abbiamo creato tanto ma abbiamo gestito bene. È una vittoria importante».

CHIUDERLA PRIMA – «Sì, avremmo sofferto meno. Ma abbiamo lavorato tanto come squadra, abbiamo sofferto, anche con giocatori scesi in campo due giorni fa. È una settimana importante per noi. Due partite di campionato e lo scontro con lo Slavia saranno importanti per il nostro finale di stagione».

CLICK NEL 2024 – «A causa degli infortuni abbiamo vissuto un periodo difficile, abbiamo sofferto ma il gruppo ha tenuto una linea, ha tenuto compattezza. Abbiamo cambiato parecchio durante l’anno, c’è stata una serie di cause che ci ha portato a crescere ed avere un rendimento più continuo per essere competitivi in campionato ed Europa League».

TORMENTONE FUTURO – «Ditelo voi, siete voi che fate opinione. Il club mi fa lavorare nelle migliori condizioni possibili, io alleno un gruppo di qualità. Il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per un allenatore di un grande club. Siamo tutti concentrati sul presente e su come finirà la stagione».

