Milan, Pioli: «Fare bene domani sera significherebbe tanto»

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della sfida decisiva di Champions League contro il RB Salisburgo

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della decisiva sfida di Champions League con il RB Salisburgo, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO – «Far bene significherebbe tanto, è il nostro primo obiettivo stagionale che era chiaro nella testa. Ci siamo costruiti questa possibilità, era impensabile che senza vincere col Chelsea neanche una partita ci saremmo trovati qui. Sappiamo qual è la nostra responsabilità, siamo delusi per domenica ma ora c’è solo concentrazione per domani».

PENSARE AL PAREGGIO – Ha ragione Sandro, non siamo capaci a gestire il risultato. Non possiamo avere un atteggiamento di attesa, siamo portati ad attaccare. Dovremo farlo con compattezza ed equilibrio, abbiamo un avversario forte e veloce in ripartenza per la qualità degli attaccanti che hanno.

