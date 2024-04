Milan, Pioli: «Sconfitta pesante, ma sfortunata. Sul ciclo finito…»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il derby di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby tra Milan e Inter, terminato 1-2.

DELUSIONE –«Sono passato nello spogliatoio a provare a tirare su il morale. È una sconfitta pesante per ciò che c’è dietro e dentro. Ho rinfrancato i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo un’altra partita importante sabato. Non siamo riusciti a pareggiare neanche questa volta il derby».

INTER –«L’Inter ha fatto un campionato eccezionale, ha perso una partita per sbaglio. Sono 3/4 anni che ha la rosa più forte. Noi siamo mancati nel mese in cui abbiamo perso due partite e pareggiate due, e nella continuità di prestazioni ad alto livello. Se la differenza è così significa che l’Inter è forte e le altre devono fare passi avanti. La priorità era togliere la parità numerica nei due contro due offensivi. Aspettarli di più e trovare spazi per le ripartenze. L’Inter ci ha fatto male nei calci d’angolo e nelle ripartenze nel primo tempo. Qualcosa poi concedi. La realtà è che volevamo difendere più bassi per non concedere quello che è successo sul secondo gol loro. La squadra ha lottato con generosità. Negli episodi non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna».

CICLO FINITO – «Non lo so. Io sto bene e lavoro bene. La squadra ha margini di miglioramento. Ora finiamo il campionato e poi a bocce ferme faremo le valutazioni».

