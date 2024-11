Milan, possibile cessione della società: arriva la smentita

Le parole di Giudice sulle voci della possibile cessioni del Milan. Questo il suo commento personale

Alessandro Giudice è intervenuto sul proprio profilo di X per parlare della possibile cessione di Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Come scrivo ormai da mesi, Pif non ha in programma l’acquisto di alcun club all’estero e nemmeno di quote di minoranza, perché di più di un anno ha ormai completamente ribaltato la strategia di investimenti nello sport focalizzandosi in Arabia Saudita. Anzi, si propone ora di ridurre gli investimenti attuali in asset sportivi fuori dal paese. Con buona pace degli irriducibili sostenitori della trattativa, ora per acquistare l’Inter, ora per il Milan. Ma vedrete che le bufale, a intervalli regolari, torneranno».