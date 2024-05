Milan, presenza ROSSONERA durante i playoff di Serie C: il motivo

Si stanno giocando i playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Carrarese. Sugli spalti spunta una presenza rossonera

Daniele Bonera sta assistendo dal vivo ai play-off di Serie C tra Juventus Next Gen e Carrarese. L’ex difensore è infatti presente allo stadio Moccagatta di Alessandria per osservare da vicino possibili innesti per la seconda squadra.

Bonera è infatti l’indiziato numero uno per diventare l’allenatore del Milan Under 23 e come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri starebbero cercando elementi di categoria per puntellare la rosa.