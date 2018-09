Milan, male senza Bonucci: unica in A ad aver subito almeno un gol a gara

Con l’assenza di Leonardo Bonucci, il Milan si riscopre fragile: è l’unica squadra di Serie A ad aver subito almeno un gol a giornata

Il Milan ha un problema. E non riguarda solo il gol subito allo scadere da Emiliano Rigoni. Il pareggio dell’Atalanta è forse solo la punta dell’iceberg, la più visibile, ma dietro la quale si cela un’amara verità. Se l’anno scorso la squadra di Gattuso non sapeva segnare, quest’anno sembra invece che sappia difendere. Nella passata stagione, il volume tra occasioni create e gol realizzati era impietoso. Kalinic e André Silva hanno fatto infuriare i tifosi, con il solo Cutrone a mantenere prestazioni accettabili. Quest’anno invece, il problema è opposto, e ironia della sorte, sorge proprio con l’assenza di Leonardo Bonucci. Nonostante le feroci critiche, il numero 19 ha contribuito a rendere più solidi i rossoneri: 22 gol subiti in 24 gare, meno di uno a partita.

Quest’anno invece, il Milan si è risvegliato bruscamente subendo gol (7) in tutte le quattro partite di Serie A: unica in Italia. Allargando la statistica allo scorso campionato, sono ben 10 partite consecutive che la squadra di Gattuso non mantiene la porta inviolata. I problemi cruciali dei rossoneri in fase difensiva sono soprattutto i calci piazzati. Considerando le ultime dieci partite in campionato, i rossoneri hanno subito ben 5 gol su calcio piazzato diretto o sui suoi sviluppi. Un altro problema riguarda la difesa che corre all’indietro quando perde palla: i centrocampisti non riescono a coprire sufficientemente e il Milan si scopre a ripartenze feroci concedendo voragini agli avversari. Questi problemi potranno essere risolti con il progressivo inserimento di Caldara e di Bakayoko al centro del campo. Quel che è certo è che la squadra di Gattuso ha un problema da risolvere in fretta: vietato sbagliare per non perdere il treno Europa.