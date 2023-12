Milan, Pulisic in vista del Newcastle: «Ci siamo preparati bene per questa sfida»

Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions contro il Newcastle

PARTITA – «Ci siamo preparati bene per questa sfida. Adesso che siamo qui siamo carichi per cercare di vincere questa gara e passare il turno».

RITORNO SULLA FASCIA DESTRA «Sono pronto per giocare ovunque, come ho già fatto quest’anno. Il ritorno di Leao per noi è fondamentale».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è una leggenda del Milan. Non lo conosco benissimo, ma per me è un onore indossare la sua maglia numero undici. Ha fatto delle cose straordinarie per il club e sarà un piacere averlo con noi».