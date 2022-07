Milan Renato Sanches, trovato l’accordo con il Lille: ora l’ingaggio. I dettagli

Il Milan è sempre più vicino a Renato Sanches: i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Lille e ora l’ingaggio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini avrebbe trovato l’intesa a 10 milioni con i francesi e ora dovrà far abbassare le pretese al centrocampista per l’ingaggio. Contratto da 6 milioni le richieste del portoghese, che assolutamente non collimano con le idee della società rossonera.