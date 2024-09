Milan, RETROSCENA Fonseca: il tecnico CAMBIA TUTTO

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha cambiato tutto prima della sfida contro il Liverpool in Champions League

Retroscena in casa Milan, come racconta La Gazzetta dello Sport. La squadra di Paulo Fonseca si starebbe preparando per la sfida contro il Liverpool in Champions League di questa sera, valida per la prima giornata di Champions League.

Il tecnico portoghese avrebbe cambiato il piano della vigilia con la squadra che si è ritrovata stamattina a Milanello per un leggero allenamento con focus sulle palle inattive.