Milan, rinnovo Kessie: parla l’agente dell’ivoriano

L’agente di Franck Kessie ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista con il Milan

Prosegue la trattativa che porta al rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano non ha ancora trovato la quadra per il prolungamento del contratto. Ieri sera, come riferisce Telelombardia, era presente l’agente del giocatore per assistere al match tra Atalanta e Milan.

Alla domanda sull’intesa del rinnovo, Atangana ha risposto così: «Non chiedete a me ma ai dirigenti del Milan». Nel frattempo l’ex centrocampista della Dea ha sfornato una buona prestazione rispetto alle ultime uscite.

