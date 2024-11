Milan, sabato il big match contro la Juve a San Siro: il dato

San Siro si prepara per una delle partite più storiche del nostro calcio ovvero la sfida tra Milan e Juventus

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A riprenderà con un big match di sabato clamoroso ovvero Milan Juventus, uno dei classici del nostro calcio con vittorie e precedenti che sono passate alla storiea.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarà li sold out a San Siro nonostante la rabbia dei tifosi rossoneri per il 3-3 maturato sul campo del Cagliari e una classifica che non rende questo match uno scontro diretto per lo Scudetto.