Milan, Sacchi: «Spalletti un maestro e Pioli stratega, su Inzaghi…»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sui risultati delle squadre italiane in Champions

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della qualificazione del Milan, Inter e Napoli in Champions League.

PAROLE – «Spalletti un maestro, uno stratega. Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A Napoli, grazie anche all’aiuto del club, ha realizzato le sue idee. E il suo Napoli è una squadra che gioca da protagonista, domina il campo. Pioli è stato uno stratega nella passata stagione, quando ha conquistato uno scudetto che nessuno immaginava possibile. In Champions, però, ha fornito due ottime prestazioni contro il Tottenham. Inzaghi è un bravo allenatore che si affida alla tattica, e dunque ai singoli. L’Inter ha valori individuali che sono nettamente superiori a quelli di Napoli e Milan, però il valore collettivo la rende inferiore».