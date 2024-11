Milan, la situazione in attacco per i rossoneri: la gerarchia

Paulo Fonseca sta preparando la sfida tra Milan Juventus. Queste le scelte del tecnico rossonero

Secondo La Gazzetta dello Sport, Francesco Camarda potrebbe tornare utile nella sfida tra Milan Juventus. Se i bianconeri non hanno punte centrali di ruolo a disposizione, i rossoneri ne hanno ben tre.

Infatti, è tornato Morata a disposizione e naturalmente partirà titolare nella gara da ex di sabato alle 18:30. Come riserva è pronto Abraham, in gol da subentrato nella sfida contro il Cagliari mentre Camarda sfrutterà l’assenza di Jovic per sedersi quantomeno in panchina.