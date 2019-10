Milan Spal, Tomovic scherza: «Sarà una lotta per la salvezza»

Tomovic, difensore della Spal, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Milan di Pioli: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tomovic ha commentato così l’attuale piazzamento di Spal e Milan in Serie A a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ecco le parole del difensore.

«Classifica? Oggi sarà una lotta per la salvezza. Il Milan è una grande squadra, non merita questo posto in classifica così come noi. Sarà una gara dura, dobbiamo difendere bene e cercare un risultato positivo».