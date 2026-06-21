Milan, stallo dirigenziale e mercato fermo: Amorim attende una struttura chiara. Kirovski fatica a parlare con Ibrahimovic!

Milan, stallo dirigenziale e mercato fermo: Amorim attende una struttura chiara, mentre Kirovski non riesce a mettersi in contatto con Ibrahimovic

È una fase di forte incertezza per il Milan. Con l’estate ormai iniziata e il ritiro distante circa 20 giorni, il club rossonero continua a non avere una struttura dirigenziale completamente definita. Ruben Amorim è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma restano ancora scoperte figure centrali come quelle del direttore tecnico e del direttore sportivo.

Una situazione che inevitabilmente si riflette anche sul mercato, ancora fermo e senza una linea operativa chiara. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera non si muove praticamente nulla, al netto delle operazioni legate a Milan Futuro, come l’arrivo di Guernier, e del rientro di Francesco Camarda alla base per quanto riguarda la prima squadra.

Milan, mercato bloccato e nodo bilancio

Il quadro è reso ancora più complesso dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, che priverà il Milan di introiti fondamentali. Per evitare un possibile rosso di bilancio, il club potrebbe essere costretto a cedere alcuni giocatori prima di poter affondare su nuovi acquisti.

In questo scenario, il mercato rischia di restare sospeso tra idee, contatti e valutazioni non ancora trasformate in trattative concrete. La presenza di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, non sembra al momento bastare per dare una direzione immediata alla quotidianità rossonera.

Milan, Kirovski e il vuoto di potere

La Gazzetta dello Sport racconta anche un retroscena legato a Jovan Kirovski, candidato a una promozione in un ruolo più centrale nella dirigenza. Lo stesso dirigente starebbe però faticando ad avere contatti costanti con Ibrahimovic, attualmente impegnato come opinionista televisivo durante i Mondiali.

Il risultato è una sensazione di vuoto gestionale che coinvolge anche i rapporti istituzionali. Non è ancora chiaro chi rappresenterà il Milan all’assemblea elettiva della FIGC per la scelta del nuovo presidente. Dovrebbe esserci Paolo Scaroni, mentre la presenza di Gerry Cardinale non è confermata.

Nessun vertice rossonero, inoltre, dovrebbe partecipare alla cena informale tra club che precederà l’assemblea, alla quale hanno invece aderito le altre big della Serie A. Un altro segnale di una fase delicata, in cui il Milan deve ancora ritrovare riferimenti, chiarezza e operatività.