Milan su Rebic: affare vicino alla chiusura. Le ultime

Milan in cerca dell’ultimo squillo di mercato: Ante Rebic è il nome sul taccuino dei rossoneri. Contatti in corso: le novità

Il Milan non vuole terminare questa sessione di calciomercato senza ulteriori acquisti, soprattutto dopo le risposte poco incoraggianti della squadra in zona avanzata.

I rossoneri cercano dunque di ingaggiare Ante Rebic, attaccante classe ’93 dell’Eintracht Francoforte e della Nazionale croata. Contatti in corso per cercare di strappare il giocatore ai tedeschi, come si apprende da Sky Sport. Si parla di prestito con obbligo di riscatto a 25-30 milioni legato alle presenze.

L’affare sembra vicinissimo alla chiusura: l’Eintracht ha annunciato l’assenza di Rebic per l’impegno contro il Fortuna Dusseldorf.