Milan, Suso è un problema? Parola ai tifosi – VIDEO

Nei giorni scorsi è impazzato sui social l’hashtag #SusoOut. Ma è il trequartista spagnolo il vero problema del Milan?

(-Dall’inviato a Milano Andrea Cerrato) I fruitori di social avranno notato che nei giorni successivi al pareggio casalingo del Milan con il Lecce, è impazzato su Twitter l’hashtag #SusoOut. I tifosi rossoneri puntano il dito contro il fantasista spagnolo, indicato come principale problema del Milan degli ultimi anni.

Siamo andati in giro per il centro di Milano e di fronte a San Siro per vedere se è effettivamente questo il pensiero dei tifosi rossoneri.