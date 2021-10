Milan, Tassotti: «E' la squadra che gioca meglio. Rosa rinforzata, e Pioli...»

Mauro Tassotti, ex bandiera del Milan, ha detto la sua in un’intervista alla Gazzetta dello Sport sull’obiettivo scudetto

«Il Milan è la squadra che gioca meglio. E’ la più divertente, la più europea. Ha dinamismo, velocità, idee chiare, e sconfitte come quella di Liverpool aiutano ad acquisire ancora più fiducia nelle proprie capacità. Giocava bene anche nella stagione scorsa, ma ora è diverso. La rosa si è rinforzata e tutto funziona, a cominciare dalla difesa. Non c’è nessuno al di sotto delle proprie possibilità, anzi, e per fare un esempio, Leao è esploso e Tonali è un giocatore diverso. E’ una squadra con pochi difetti e i dirigenti sono stati bravi proprio quando si stavano incartando: importante la conferma di Pioli».