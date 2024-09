Milan, scoppia il CASO Theo-Leao: cosa sta SUCCEDENDO con Fonseca

Tutto sulle reazioni in casa Milan dopo il gesto di Theo Hernandez e Raphael Leao contro Paulo Fonseca

L’edizione odierna de La Gazzetta della Sport analizza la prestazione del Milan nel pareggio per 2-2 contro la Lazio, che porta i rossoneri a quota 2 punti in classifica dopo tre giornate.

Un risultato che ha manifestato il malumore nello spogliatoio, con Raphael Leao e Theo Hernandez che non hanno partecipato al cooling break per una possibile protesta nei confronti di Paulo Fonseca. Da capire qualche sarà la reazione del gruppo nei prossimi giorni, con la posizione dell’allenatore portoghese che appare sempre più a rischio per questo inizio shock di Serie A.