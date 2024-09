Milan, tutta la VERITÀ sul futuro di Bennacer

Il calciomercato Milan ha trattato a lungo il tema Bennacer tra Arabia Saudita e non solo. Ecco com’è andata

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato molto vicino all’Arabia Saudita. Ecco l’indiscrezione riportata da Matteo Moretto a riguardo.

PAROLE – «Facciamo un passo indietro, un tuffo nelle ultime ore, o meglio giorni, di mercato. Il club rossonero era alla ricerca di una soluzione per Ismaël Bennacer, e questo era noto a tutti: il Milan sapeva da almeno un mese e mezzo che sarebbe potuta arrivare un’offerta per il centrocampista algerino, considerando chiaramente in uscita, e qualche approccio soprattutto dall’Arabia è anche giunto ma le trattative non si sono mai surriscaldate per davvero. Bennacer avrebbe accettato di buon grado andare in Saudi Pro League, destinazione assai gradita a lui e alla sua famiglia, ma la realtà dei fatti è che non è mai arrivata l’offerta giusta al Milan. Di conseguenza il club rossonero non ha potuto avanzare per le altre opzioni in entrata per il centrocampo».