Milan Udinese, Fonseca sorprende: quella scelta di formazione è clamorosa! Le ultimissime

Milan Udinese, Fonseca sorprende tutti: questa sua scelta per la formazione di domani è clamorosa! Le ultimissime

Manca sempre meno al rientro in campo del Milan. Domani pomeriggio a San Siro, i rossoneri scenderanno in campo contro l’Udinese per il match valido per l’ottava giornata di campionato di Serie A.

Paulo Fonseca, nella formazione iniziale potrebbe mandare in campo una clamorosa sorpresa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo sono in salita le quotazioni di Chukwueze, nonostante il fastidio fisico accusato in settimana. Il nigeriano, perciò, potrebbe avere una grande occasione davanti a sé.